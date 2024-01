Non posso rispondere | la domanda che manda in crisi Sinner | un caso in conferenza stampa | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ritorniamo alla domenica del trionfo, quella della vittoria di Jannikagli Australian Open, l'epica rimonta contro Daniil Medvedev che è valsa al 22enne il suo primo titolo in uno slam. Ritorniamo, nel dettaglio, allache ha seguito la partita. Già, gli incontri con i giornalisti: certo non il terreno che Jannik preferisce, lui così riservato, schivo, "un ragazzo normale", così come si è definito.ha una certa allergia per i riflettori: si pensi alla privacy sulla sua relazione con Maria Braccini, si pensi a come usa i social ("per me fanno parte del lavoro") e si pensi soprattutto a quanto non vorrebbe andare a Sanremo 2024 ("Fosse per me non ci andrei, devo giocare a tennis", ha gelato Amadeus dopo l'invito). Insomma, Jannik è pronto a tutto sul campo da tennis ma basta poco per ...