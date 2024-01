“Non mi fai parlare Alfonso” | Paolo sbotta in diretta VIDEO

Nell’ultimo “colpo” a Villa del Conte, nell’Alta Padovana, per la prima volta era spuntata anche una “rivendicazione”, con tanto di scritta: ... (secoloditalia)

"Se vuoi lavorare non fai il mantenuto". Meloni - schiaffo a Conte : che imbarazzo per i 5S

Nel giorno in cui la Guardia di Finanza ha denunciato altri 73 furbetti del reddito di cittadinanza, ecco che Giorgia Meloni non ci va per il ... (liberoquotidiano)