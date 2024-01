Non basta classifica punitiva per Jannik Sinner | cosa succede dopo l' Australia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) La vittoria dell'Open di Melbourne nonper scalare posizioni in. E così Daniil Medvedev, numero 3 al mondo, è riuscito a mantenere la sua posizione nellaAtp, così come tutte le altre prime cinque posizioni. Il motivo del non cambio, nonostante la vittoria dell'altoatesino, va al fatto che i punti di distacco del russo erano tanti prima di questa vittoria. Con il successo, il 22enne italiano ha guadagnato ben 1.820 punti, grazie ai quali è salito a quota 8.310, ma questo bottino non è abnza per salire in vetta nel ranking dei migliori al mondo. I punti guadagnati rispetto a Medvedev sono 610, che sono molti, ma non sufficienti per superarlo al terzo posto.e punteggi delle prime cinque posizioni ...