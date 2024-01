Noemi | le rivelazioni di Ilary nel libro | “Ho rosicato! L’ho cercata”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Habemus, il giorno è finalmente arrivato, oggi è uscito Che Stupida. Nella sua fatica letterariaBlasi ha raccontato nei dettagli quello che è successo tra lei e Francesco Totti. Nelc’è spazio – ovviamente – anche per l’ex amante e attuale compagna di Francesco,Bocci. La conduttrice infatti ha svelato come ha reagito quando Dagospia ha lanciato lo scoop del tradimento e cosa ha fatto dopo; spoiler, quello che faremmo tutti: la ricerca social della presunta amante. I primi gossip suBocchi. “Avrei potuto riempire un album di figurine più spesso di quello dei calciatori, con le amanti attribuite a mio marito, ma non ho mai creduto a nessuna di quelle insinuazioni. Perché mi fidavo di lui, sì, ma anche perché il nostro rapporto non si svolgeva sui giornali, sul web: lo ...

Una serie di dettagli inediti che portano il lettore dentro la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Totti. Il libro 'Che Stupida' è stato pubblicato oggi 30 gennaio per ...Dopo varie interviste, ospitate tv e post social, oggi esce ufficialmente il libro di Ilary Blasi, "Che stupida", che racconta (come se non lo avesse già fatto abbastanza ...All’interno del suo nuovo libro Ilary Blasi ha fatto una rivelazione in merito a Francesco Totti e Noemi. Pare che l’ex marito abbia cancellato dei video di sorveglianza in cui compariva la Bocchi. La ...