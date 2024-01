No | Gandhi non ha pronunciato la frase «prima ti ignorano | poi vinci»

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il 30 gennaio 2024 è stata pubblicata un’immagine su Facebook in cui si legge una presunta citazione di Mohandas Karamchand, l’attivista indiano vissuto a cavallo del 20esimo secolo che ha combattuto per l’indipendenza dell’India dalla Gran Bretagna.avrebbe detto: «ti, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi». Lo stesso aforisma attribuito aè stato condiviso sui social media in questi giorni dal ministro dell’agricoltura italiano Francesco Lollobrigida e in passato anche da Repubblica e dai politici statunitensi Bernie Sanders, Hillary Clinton e Donald Trump. Si tratta di una notizia infondata. Sebbene queste parole possano ricordare in qualche modo la teoria etico-politica di, conosciuta con il nome ...