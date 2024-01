«No a nuovo cemento attorno al parco Mar Piccolo»

(Di martedì 30 gennaio 2024) Si torna a parlare del possibile rischio di nuove colate disul territorio cittadino, in barba all?Agenda 2030 che chiede un consumo di suolo pari a zero entro il 2030. A sollevare...

Reduce dal trionfo agli Australian Open, il campione altoatesino non parteciperà al torneo 250 francese: Amadeus spinge per portarlo sul palco dell'Ariston ...Ancora manifestazioni del comitato contro la demolizione delle vecchie scuole e la cementificazione del parco Don Bosco ...Sarà aperto martedì 30 il cantiere per la demolizione e ricostruzione del ponte Piccolo Torrente Pagliara, all’estremità nord della Strada statale 114 a Roccalumera. Dopo mesi di rinvii, adesso l’impr ...