Niente Napoli per Perez | Mazzarri voleva altri due difensori

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’edizione odierna del Corriere dello Sport di sofferma sulla trattativa ‘naufragata’ tra ile l’Udinese per. Ultime ‘calde’ notizie sul fronte calciomercato. Ilha deciso di lasciar perdere il giocatore dell’Udinese, Nehuen, dopo intendi contatti tra il club azzurro e l’Udinese. Ecco quanto ci fa sapere l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “La notizia da titolo resta la scelta di non affondare il colpo-: l’argentino, 23 anni, era stato al centro di una lunga discussione tra De Laurentiis e Gino Pozzo, che per lasciarlo partire aveva chiesto 20 milioni; poi, giovedì, il contatto decisivo e il principio d’accordo sulla base di 18 milioni, da perfezionare con gli ultimi dettagli e soprattutto con la possibilità di inserire Ostigard nella trattativa, nel frattempo ...

NAPOLI - Il punto ottenuto dal Napoli all'Olimpico contro la Lazio di Sarri non ha entusiasmato più di tanto. Nessun tiro in porta degno di nota, se non un destro svirgolato dal subentrato Gaetano, co ...Sembra che l'uomo fosse un dipendente della ditta esterna a cui sono stati appaltati i lavori da Rete Ferroviaria Italiana. Le dinamiche dell'incidente restano da chiarire ...Secondo successo consecutivo per Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, ancora una volta 2-1 come contro l'Hellas Verona ma questa volta in.