Neve chimica sulla Pianura Padana | di cosa si tratta e perché è pericolosa

con un abbassamento delle temperature e il possibile ritorno di fenomeni invernali come neve e gelo. In conclusione, i prossimi 10 giorni ci traghetteranno verso la prima decade di febbraio, con un ...INTENSE GELATE IN PIANURA PADANA, NEBBIA E NEVE CHIMICA - In questi giorni di assoluta stasi meteorologica, su pianure e vallate assistiamo al tipico fenomeno dell'inversione termica che caratterizza ...Il Nord Italia sta vivendo una situazione meteo particolarmente malsana, causata dalla persistenza di un’alta pressione subtropicale che ha avvolto l’Italia per quasi due settimane. Questa condizione ...