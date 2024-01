Neve chimica | nebbia e smog alle stelle in Lombardia Cosa c’è nell’aria che respiriamo in questi giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Milano, 30 gennaio 2024 – La pianura è una camera a gas e le città se possibile ancor peggio e in montagna la temperatura è più alta che a quota mare. Nelle specifico, andando oltre all’inquinamento endemico della Valpadana, influiscono alcune condizioni meteo particolari. Ecco l’analisi del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Anticiclone e inversione termica In queste giornate caratterizzate dall'anticiclone subtropicale si registrano temperature miti per il periodo e spesso sopra la media ma non ovunque. “Tuttavia vi sono delle aree dove il freddo invernale resiste, con anche intense gelate: non si tratta di freddo provocato da irruzioni artiche o continentali, ma creato dal cosiddetto processo di inversione termica” Pianura gelida e montagna tiepida “In Italia sovente siamo interessati dall'anticiclone subtropicale anche in inverno, dunque caratterizzato ...