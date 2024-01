Neuralink | l' impianto di un chip nel cervello umano e la rivoluzione fantascientifica che non c' è

(Di martedì 30 gennaio 2024) È iniziata la sperimentazione dei dispositivi cerebrali sviluppati dalla società di Elon Musk su di un paziente con paralisi. Ma non è la prima volta che all'interno delvengono impiantati elettrodi con cui registrare l'attività neurale. La comunità neuroscientifica ha iniziato a farlo in Europa già otto anni fa. Abbiamo fatto il punto con un esperto in materia

Elon Musk ha annunciato su X (ex Twitter) che l’impianto Neuralink è stato innestato con successo per la prima volta in un essere umano , domenica 28 ... (news.robadadonne)

In un secondo momento, terminata la fase di apprendimento, il joystick viene scollegato, ma la scimmia continua tranquillamente a giocare senza controllare il gioco con la mano grazie al chip wireless ...Un piccolo, ma grande, passo di Neuralink verso il suo obiettivo finale, ovvero quello di produrre e impiantare in tutta tranquillità i propri chip nel cervello umano per ridare “mobilità” ai pazienti ..."E' un annuncio che fa ovviamente grande rumore per via del tweet di Elon Musk, ma in realtà", dietro al primo impianto in un essere umano di un chip di Neuralink, la compagnia del magnate che si ...