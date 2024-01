Neuralink installa il primo chip cerebrale su un uomo

(Di martedì 30 gennaio 2024) AGI - Elon Musk ha comunicato che la sua startuphato il suoimpiantoin un essere umano, con risultati iniziali "promettenti". L'azienda di neurotecnologie co-fondata da Musk nel 2016 punta a costruire canali di comunicazione diretta tra il cervello e i computer. L'ambizione è potenziare le capacità umane, curare disturbi neurologici come la SLA o il Parkinson e forse un giorno realizzare una relazione simbiotica trae intelligenza artificiale. "Ilessere umano ha ricevuto, ieri, un impianto dae si sta riprendendo bene", ha detto Musk in un post su X, ex Twitter. "I risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento dei picchi neuronali", ha aggiunto. L'anno scorso la start-up ha dichiarato di ...

