Neuralink ha installato in un essere umano Telepathy | primo impianto cerebrale

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un ulteriore passo verso i primi esseri umani cibernetici sembrastato fatto; Elon Musk, infatti, ha annunciato che la start-up, da lui co-fondata, domenica 28 gennaio 2024 ha impiantato in un paziente, il suomicrochip neuronale . Un'operazione, comunque, già effettuata in diverse occasioni anche da altre aziende e ricercatori. "I primi risultati - ha scritto Elon Musk su X - mostrano un promettente rilevamento di picchi neuronali".L'azienda che ha sede a Fremont, in California, alla periferia di San Francisco, ha ricevuto il via libera dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense a maggio. Un, dalle dimensioni di una moneta, era già stato inserito nel cervello di un macaco, che è riuscito a giocare al videogioco "Pong" senza ...