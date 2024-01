Neuralink | ecco come funziona il chip ‘Telepathy’ di Elon Musk

(Di martedì 30 gennaio 2024) Era il 19 settembre 2023 quando, la compagnia dell’imprenditoreche lavora a interfacce cervello-computer, informava di aver avviato il reclutamento di persone con Sla o paralisi, quadriplegia causata da una lesione del midollo spinale, per il primo trial clinico sull’uomo di unda impiantare nel cervello. Stanotte l’annuncio dello stesso magnate: “Il primo essere umano ha ricevuto un impianto ieri e si sta riprendendo bene. I risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento dei picchi neuronali. Il primo prodotto disi chiama– ha aggiunto-. Consente il controllo del proprio telefono o computer e, attraverso di essi, di quasi tutti i dispositivi, semplicemente col pensiero. Gli utenti iniziali saranno ...

L’annuncio è giunto attraverso X (ex Twitter), il canale di comunicazione preferito di Musk, il quale ha condiviso l’entusiasmo per i progressi iniziali: “Il primo essere umano ha ricevuto ieri un ...Era il 19 settembre 2023 quando Neuralink, la compagnia dell’imprenditore Elon Musk che lavora a interfacce cervello-computer, informava di aver avviato il reclutamento di persone con Sla o paralisi, ...Neuralink, la start-up fondata da Elon Musk nel 2016, ha fatto un enorme passo in avanti, impiantando con successo il primo dispositivo nel cervello di un essere umano. Il chip si chiama Telepathy. Il ...