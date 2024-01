Nesti su Sommer-Nzola | «Situazione diversa da quella descritta!» Ma chiede scusa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 gennaio 2024)torna sull’episodio arbitrale di Fiorentina-Inter ma lo fa capovolgendo la realtà oggettiva. Il noto giornalista, ospite di “Microfono Aperto” sulle frequenze di Radio Sportiva, nega l’azione difensiva diparlando così di rigore giusto per fallo suEPISODIO (S)OGGETTIVO – L’Italia un tempo era la Patria degli allenatori. Tutti allenatori… anche da casa. Adesso è il tempo degli arbitri. Sono tutti arbitri e/o esperti arbitrali. Ed è importante conoscere il punto di vista. Non fa eccezione il giornalista Carlo, che viene interpellato da un radioascoltatore sul principale episodio da moviola di Fiorentina-Inter (0-1, ndr). Lo scontro tra Yanne M’Balaconsiderato da rigore per il VAR.nega la versione descritta dal tifoso in ...