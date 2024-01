Neofascismo e attacco alla Repubblica | dalla storia all’attualità Dibattito con Antonella Beccaria | Luciano Canfora e Stefania Limiti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dal dopoguerra a oggi, laitaliana non ha mai smesso di essere in pericolo, sotto l’costante di spinte autoritarie più o meno esplicite. Se già a metà degli anni Settanta l’ipotesi del golpe militare era stata dismessa a favore dell’infiltrazione nelle istituzioni, nelle viscere dello Stato sono sopravvissute mai sopite pulsioni autocratiche. A testimoniarlo, ladell’ultimo ventennio del Novecento quando, ancora una volta, sono tornati nomi, organizzazioni e strutture degli anni più bui. Ne scrive la gioralista e documentarista, in “Golpe di Stato. Neofascisti, servizi segreti, P2: tutti gli attacchi a unaincompiuta”, in libreria dal 19 gennaio con Paper First. Il tema sarà discusso dall’autrice insieme al noto filologo e storico ...