Nello spazio per studiare l’invecchiamento | la ricerca condotta da Biogem

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLasui meccanismi molecolari dell’osteoporosi associata a condizioni estreme, come quelle delloextra-terrestre caratterizzato da microgravità e irraggiamento cosmico: è quelladal professor Geppino Falco, coordinatore scientifico dell’istitutodi Ariano Irpino, in provincia di Avellino, e docente di biologia all’università “Federico II” di Napoli, che verrà sperimentata sulla Stazione spaziale internazionale. Un mini laboratorio che è stato lanciato in orbita dalla base Nasa di Cape Canaveral in Florida per, in ambienti estremi, i meccanismi molecolari alla base dell’osteoporosi. “Utilizzeremo – spiega Falco – cellule mesenchimali esposte alla microgravità e agli irraggiamenti cosmici per un periodo di rotazione di circa due ...