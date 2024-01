Nel 2023 il Pil italiano cresciuto dello 0 | 7% | quello dell’Eurozona 0 | 5%

Nel 2023 il Pil italiano , corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,7% rispetto al 2022, chiuso a +3,7%. Lo ... (quotidiano)

Il dato definitivo è arrivato: il Pil italiano nel 2023 è aumentato dello 0,7% rispetto al 2022, anno in cui la crescita era stata ben superiore ... (lanotiziagiornale)

11.00 Nel 4° trimestre 2023 il Pil Italia no, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato segna +0,2% sul trimestre precedente e dello ... (servizitelevideo.rai)

Roma, 30 gen. (askanews) – Rallenta la crescita economica dell’Italia. Nel 2023 il Pil dell’Italia, corretto per gli effetti di calendario e ... (ildenaro)

Nel 2023 il Pil Italia no è aumentato dello 0,7% rispetto al 2022, chiuso a +3,7%. La stima del governo nella Nadef indicava per lo scorso anno una ... (corriere)

Secondo i calcoli di Lseg Lipper, gli emittenti fondi comuni e di Etf hanno beneficiato di flussi positivi nel corso del 2023: rispettivamente per ognuna delle due categorie su base annua gli aumenti ...(Teleborsa) - Il prodotto interno lordo (PIL) della Germania è diminuito dello 0,3% nel quarto trimestre del 2023 rispetto al terzo trimestre del 2023 dopo l'adeguamento per variazioni di prezzo, ...A dicembre 2023 i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono dello 0,9% su base mensile e del 16,0% su base annua (era -12,8% a novembre). Lo comunica l'Istat precisando che, in media, nel ...