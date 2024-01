Nei ricordi e nelle lacrime l’amore grande della famiglia | Possono esistere i supereroi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) PISTOIA I figli di Giuliano hanno accolto i tanti intervenuti con gli occhi lucidi ma anche con il sorriso di chi, come ha detto Paolo Gori, "ha nell’animo tanta tristezza ma non malinconia, perché non abbiamo rimorsi o rimpianti e il nostro babbo ce lo siamo goduto". Fabio Gori ha ringraziato i tanti intervenuti all’ultimo saluto "al nostrogenitore" ed ha ammesso la difficoltà del momento perché "pensare Celle senza Giuliano è come pensare il Vaticano senza il papa". Fabio ha voluto soffermarsi, più che sullo spessore di valore mondiale di Giuliano, sulla sua umanità e in particolare "sulla sua capacità di far sentire ad ognuno di avere un rapporto preferenziale, di essere il miglior amico o il miglior nipote". "Il sole in questa giornata lo premia – ha aggiunto Paolo – ma non mi stupisce perché se lo merita, lo voglio ricordare col passo dell’autobiografia ...