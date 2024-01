NBA | risultati della notte 30 gennaio | Jokic | tripla doppia per stendere i Bucks I Jazz di Fontecchio cadono a Brooklyn

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nellaitaliana di oggi si sono giocate dodici partitestagione 2023-2024 di NBA . Una nottata dunque ricca di basket, con tantissime sfide e tantissimi incroci in chiave playoff. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite. Nella sfida forse più attesa vittoria dei Denver Nuggets che superano i Milwaukeeper 113-107. Match avvincente, con le due formazioni che si affrontano a viso aperto e ipotrebbero anche vincerla, ma alla fine la differenza la fanno come spesso succede i singoli. E se tra ispicca solo Giannis Antetokounmpo con i suoi 29 punti e 12 rimbalzi, per Denver arriva ladi Nikolacon 25 punti, 12 assist e 16 rimbalzi, ma anche i 35 punti di Jamal Murray a chiudere il discorso. ...

Questa sera negli USA (quando in Italia sono le 04:00 del martedì 30 gennaio) il programma della NBA si conclude con la palla a due al Moda Center tra Blazers e Sixers. Il centro Joel ...Lunedì la NBA ha annunciato di aver multato di 15.000 dollari la guardia dei Los Angeles Lakers D'Angelo Russell. La motivazione: per aver calciato il pallone da basket in tribuna alla fine della ...Video, notizie, statistiche, risultati, approfondimenti e contenuti digitali originali sono disponibili sul sito skysport.it/nba, da otto anni ormai il sito ufficiale NBA in Italia, per essere sempre ...