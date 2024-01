NBA 2023 2024 | Jokic batte Antetokounmpo | settima vittoria di fila per i Knicks Ko Lakers e Jazz

(Di martedì 30 gennaio 2024) Giornata molto intensa oltreoceano, dove si sono disputate ben 12 partite valide per la regular season NBA. Le luci dei riflettori erano puntate in modo speciale sulla Ball Arena di Denver, dove i Nuggets ospitavano i Milwaukee Bucks. Non ha deluso le aspettative il duello tra Nikolae Giannis, vinto dal primo, autore di una tripla doppia da 25 punti, 16 rimbalzi e 12 assist. Il greco si è invece fermato a 29 punti e 12 rimbalzi, mentre il miglior realizzatore della serata è stato Jamal Murray (35).consecutiva per i New York, trascinati dal solito Brunson (32) contro gli Charlotte Hornets e sempre più vicini alle posizioni di vertice della Conference. A tal proposito, tornano a vincere in casa i Boston Celtics ...

Altra assenza per Joel Embiid e altra sconfitta per i Philadelphia 76ers (29-16), al terzo ko di fila in casa dei Portland Trail Blazers (14-33) dove la partita ...Nella notte italiana di oggi si sono giocate dodici partite della stagione 2023-2024 di NBA . Una nottata dunque ricca di basket, con tantissime sfide e tantissimi incroci in chiave playoff. Andiamo a ...Due delle formazioni più in forma del momento si affrontano in Ohio: i Cavaliers, vittoriosi in nove delle ultime dieci partite, e i Clippers, in possesso di un record di ...