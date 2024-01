Napoli | Zirkzee nella lista dei desideri

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ilgià sa che a Giugno dovrà salutare Osimhen. A parte le diatribe con Jugeli, procuratore di Kvaratskhelia, che dichiarò ad una tv georgiana il futuro del nigeriano in Arabia, anche De Laurentiis ha fatto sapere del più che probabile addio. A margine di un’assemblea della Lega Serie A il presidente della società azzurra ha apertamente dichiarato che il futuro della punta sarà al PSG (a sostituire Mbappé che andrà a Madrid?) o al Real Madrid o in Premier. Il rinnovo da poco firmato serve solo a far aumentare poi la futura plusvaslenza. Ed allora già in questi giorni è iniziato un altro valzer. Quello dei futuri attaccanti che potrebbero vestire la maglia azzurra. A Kiss Kisssi parla die non solo Ilstarebbe già lavorando al sostituto del partente, a Giugno, Victor Osimhen. Secondo ...

Fulvio Collovati, ex calciatore oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Televomero per analizzare il momento del club partenopeo.Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il prescelto per sostituire il bomber ex Lille è Joshua Zirkzee del Bologna.