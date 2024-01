Napoli | sfuma l'arrivo di Neuhen Perez | i retroscena con Ostigard e una nuova pista

Ore di grande movimento in casa Napoli per quanto concerne il calcio mercato : al timone delle varie operazione c’è sempre il patron azzurro Aurelio ... (spazionapoli)

Lazar Samardzic non è più nei piani del Napoli . Lo dimostra la sua titolarità contro la Fiorentina di oggi. Al 33? del primo tempo l’Udinese è in ... (ilnapolista)

Niente Napoli per Nehuen Perez. Arriva la conferma definitiva sull'affare sfumato tra i partenopei e l'Udinese per portare il difensore classe 2000 alla corte di Mazzarri. A svelarlo è su X Gianluca ...Sarebbe vicina alla conclusione la piccola telenovela di mercato che ha coinvolto negli ultimi giorni l'ex attaccante del Torino M'Baye Niang. Infatti, secondo quanto raccolto ...Nehuen Perez non sarà un calciatore del Napoli, la trattativa è saltata in via definitiva come annunciato dalla redazione di Sky Sport.