Napoli | servono i goal degli attaccanti

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ilha ottenuto un punto a Roma contro la Lazio. Quello che ha latitato, tuttavia è il gioco. Ilaveva nove assenti, è vero, ma sembrava avesse davvero smarrito una propria identità di gioco. Catenaccio puro quello di Mazzarri e qualche palla sparacchiata in avanti sperando in un miracolo impossibile di Raspadori. Risultato: zero, anzi, zero tiri in porta. La cosa è capitata solo tre volte nell’era De Laurentiis. Dobbiamo dimenticare Spalletti, ma fa senso pensare ad una squadra che imponeva il gioco ed attaccava in maniera spasmodica. Oggi si è smarrita letteralmente la via del. Torneranno contro il Verona alcuni dei grandi interpreti partenopei. I tifosi sperano che lo spartito possa cambiare, che gli azzurri ritrovino una loro identità ed ilche è diventata merce rara ...