Napoli | salta Ostigard al Genoa | il retroscena con la richiesta di De Laurentiis

Colpo di scena Napoli : salta l’affare Pérez dall’Udinese, Ostigard non va più al Genoa. Il norvegese resta in azzurro, fuori dalla lista ... (napolipiu)

Il Napoli stava trattando da settimane con l’Udinese per Nehuen Perez, difensore centrale argentino. Ma la trattativa, secondo quanto riportato dal ... (ilnapolista)

Calciomercato Napoli - Pérez è un rebus : la conferma di Ostigard può far saltare l’affare

Colpo di scena nella trattativa Napoli-Udinese per Nehuen Pérez: la conferma last-minute di Ostigard mette in dubbio il grande investimento per il ... (napolipiu)