Napoli | Raspadori in crisi | tra rischio Europeo e futuro | cosa può succedere

(Di martedì 30 gennaio 2024) Una stagione sulle montagne russe. Quella di Giacomo, atteso dal salto di qualità, ma lontano da essere una certezza per il...

Il Napoli è ospite della Lazio per la 22esima giornata di Serie A: segui la diretta della sfida all’Olimpico con Napolipiu.com. NOTIZIE CALCIO ... (napolipiu)

Lazio- Napoli 0-0 Napoli : Gollini 6: inoperoso, arriva qualcosina dalle sue parti ma mai nello specchio e non deve intervenire. Addirittura si vede... (calciomercato)

Il Napoli soffre in attacco senza Victor Osimhen: il giornalista Enrico Fedele analizza la carenza di gol. La fase realizzativa del Napoli sta ... (napolipiu)

Una stagione sulle montagne russe. Quella di Giacomo Raspadori, atteso dal salto di qualità, ma lontano da essere una certezza per il Napoli. L`annata deludente.AGGIORNAMENTO 30/01 - E' Gustav Isaksen il vostro migliore in campo di Lazio-Napoli. L'attaccante danese vince il duello all'ultimo voto con Mario Gila con il 29,49% dei voti. Secondo ...Voti fantacalcio e highlights di Lazio - Napoli, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024: Ostigard è il migliore del match ...