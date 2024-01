Napoli | Perez si o no? la decisione per la Lista Serie A 2023 24

(Di martedì 30 gennaio 2024) SSC/24: le scelte tattiche, la gestione dei giocatori e l’impasse su Ostigard e Nehuen. L’aria frizzante del calciomercato invernale porta con sé non solo colpi di scena, ma anche decisioni strategiche che potrebbero influenzare l’intera seconda metà della stagione dellaA. Il, sotto la guida esperta di Walter Mazzarri, è giunto a un bivio: la permanenza di Leo Ostigard o l’arrivo di Nehuen. Questa scelta non è solamente una questione di preferenze, ma piuttosto un puzzle complesso legato alle regole di registrazione dei giocatori. SSC/24: Le Regole Le squadre diA devono attenersi a ...

Secondo l’odierna edizione de Il Corriere dello Sport il difensore dell’Udinese Nehuen Perez non arriverà a Napoli . In questi ultimi giorni di ... (forzazzurri)

Colpo di scena Napoli : salta l’affare Pérez dall’Udinese, Ostigard non va più al Genoa. Il norvegese resta in azzurro, fuori dalla lista ... (napolipiu)

Priorità per l'inverno: assicurarsi che i riscaldamenti di casa funzionino; fare il cambio di stagione e tirare fuori dall'armadio i vecchi maglioni in lana pesante; acquistare ...UDINE. Potrebbe essere caratterizzata da una doppia frenata, in tandem, l’ultima settimana dell’Udinese sul mercato, visto che la finestra invernale si chiuderà questo giovedì, 1 febbraio. La prima ri ...La novità arriva da Napoli: dove il club di De Laurentiis, pare aver congelato sul più bello un’operazione da 18 milioni di euro per Nehuen Perez, difensore dell’Udinese: contestualmente ha bloccato ...