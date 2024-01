Napoli-Perez | è stato De Laurentiis a bloccare la trattativa

Napoli - Perez non s’ha da fare? Scrive tuttomercatoweb.com: “Può bastare una gara per riconsiderare un calciatore e trasformarlo da esubero ad ... (terzotemponapoli)

Non si è concretizzata la trattativa per il passaggio al Napoli di Nehuén Pérez, calciatore argentino dell’Udinese. Il club azzurro è reduce dal ... (calcioweb.eu)

Il difensore norvegese è stato confermato: De Laurentiis aveva chiesto 7 milioni al Genoa e l'affare si è dissolto Leo Ostigard resterà al Napoli. Il Corriere dello… Leggi ...Arrivano conferme da diverse fonti: Perez-Napoli è un affare che non si farà. Emergono dettagli nuovi sull'interruzione della trattativa per portare in azzurro l'argentino classe 2000. Secondo quanto ...Niente Napoli per Nehuen Perez. Arriva la conferma definitiva sull'affare sfumato tra i partenopei e l'Udinese per portare il difensore classe 2000 alla corte di Mazzarri. A svelarlo è su X Gianluca ...