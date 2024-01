Napoli | Ostigard fa saltare ufficialmente il trasferimento di Perez Di Marzio

(Di martedì 30 gennaio 2024) Come aveva già anticipato ieri il Corriere dello Sport, oggi arriva la conferma anche dal giornalista Gianluca Di. La trattativa tra ile il difensore dell’Udinese Neuhenè saltata. Il giornalista ha spiegato sul suo sito: Ilaveva bloccato la cessione di Leodopo le ultime buone prestazioni dell’ex Genoa. A quel punto sono state fatte delle valutazioni sull’arrivo del difensore dell’Udinese. L’argentino, quindi, non diventerà un nuovo giocatore azzurro. Per i bianconeri, infatti, era tutto condizionato alla situazione diche a questo punto non lascerà gli azzurri. #Calciomercato Saltato definitivamente ildi Nehuendall’@Udinese 1896 al @ssc. @SkySport — Gianluca ...

