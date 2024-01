Napoli-Hellas Verona | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 30 gennaio 2024) Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I partenopei intendono accorciare le distanze dal quarto posto, mentre gli scaligeri vanno in cerca di punti preziosi per la salvezza.vssi giocherà domenica 4 febbraio 2024 alle ore 15 presso lo stadio MaradonaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Archiviato il pareggio a reti bianche contro la Lazio, i partenopei continuano ad inseguire il quarto posto, ultimo utile per la qualificazione in Champions League, distante quattro lunghezze. La squadra di Mazzarri sembra aver superato il momento critico visto che non perde da tre turni consecutivi. Gli scaligeri, terz’ultimi in classifica in compagnia di Udinese e Cagliari, sta lottando tenacemente per ...