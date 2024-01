Napoli | è rientrato Anguissa Domani il primo allenamento a Castelvolturno Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 gennaio 2024) Domenica alle ore 15:00 ilsfiderà il Verona in casa. Gli azzurri devono assolutamente vincere se vogliono restare in corsa per il posto in Champions. Massimo Ugolini, inviato Sky a, dà degli aggiornamenti sul lavoro dei giocatori. «Simeone sulla carta può fare la differenza, anche se le statistiche di questa stagione non sono così felici. Serve qualcosa di più, soprattutto nella fase offensiva. Finora Simeone ha avuto poche chance, ha tanta voglia di far bene. Kvara è un giocatore su cui ildeve basare la sua corsa alla Champions»., è tornatoil«Èsarà aper svolgere il ...