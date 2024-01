Napoli | Di Gennaro | “Contro il Verona non sarà una gara facile”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ha parlato anche dell’ex calciatore e opinionista Antonio Dia Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. Di seguito le sue dichiarazioni: “La noia dell’Olimpico mi ha impressionato. La Lazio di Sarri è solitamente una squadra più arrembante, ilinvece è cambiato in maniera totale rispetto alla squadra dello scorso anno. Il nono posto è una situazione difficile, nonostante lain meno e le assenze. Attualmente ilè la squadra che ha reso meno di tutti, per rapporto organico a disposizione e punti raccolti. Arrivare tra le prime quattro non èora, perché le altre viaggiano e ilcontinua a fare fatica”. I partenopei tra difesa e attacco “In difesa le cose sono migliorate, ma in attacco ...

Antonio Di Gennaro, ex calciatore oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo per analizzare il momento del Napoli. Antonio Di Gennaro, ex Hellas Verona e opinionista, è ...