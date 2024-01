Napoli | Cucchi | “Credo che Mazzarri stia cercando di evitare…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ha parlato anche delRiccardo, ex radiocronista di Radio 1, nel corso della trasmissione ‘Un calcio alla radio’ in onda su RadioCentrale. Di seguito le sue dichiarazioni: “Per Lazio-ero allo stadio e non mi sono mai tanto annoiato quanto nei primi 45’ di quella partita. Commentavo con i miei figli e amici, non ho mai visto un palleggio così inutile con 0 tiri in porta: qualcosa di devastante che fa male al calcio. Le due squadre, nella scorsa stagione, sono state Campione d’Italia e seconda con un gioco brillante. Tra l’altro, lo stesso Sarri ha regalato alun gran bel gioco”. Il… Va detta una cosa: ilha fatto la partita che poteva fare con tutte le assenze che aveva, giustamenteha ...