Napoli | Ciccio Graziani vs Mazzarri…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ha parlato anche di Lazio-l’ex calciatore ed ex allenatoresu Tele A nel corso della trasmissione ‘A tutto’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ho visto il primo tempo poi ho detto a mia moglie non vedo il secondo, preferisco la messa su Tv2000. C’erano assenze, ma non si può giocare così male. Se si va avanti così, ilnon arriva neanche in Conference. Ora c’è il Verona e può vincere, ma questa squadra ha cambiato modulo ed è peggiorata ulteriormente. Mazzarri non se ne rende conto? Diamogli altre attenuanti, ma pure altre squadre hanno avuto ed hanno delle assenze, vedi pure il Milan, ma non si può giocare così male”. Il ritorno di“In società non se ne rendono conto? E’ incredibile, Mazzarri ha cambiato ed ha peggiorato tutto. Ho ...