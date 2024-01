Napoli | 13 arresti oggi | in carcere anche il fratello del killer di Emanuele Sibillo

10.42 ucciso e dato alle fiamme in auto, tra Acerra e Marigliano, in provincia di Napoli : non fu un omicidio di camorra. A due anni dal delitto, i ... (servizitelevideo.rai)

La polizia ha eseguito sei ordinanze di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, emesse dal giudice per le indagini preliminari ... (ilmattino)

I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 24enne e un 26enne e denunciato in stato di libertà un 17enne (tutti provenienti dalla provincia di Napoli e già noti alle Forze ...CHIETI - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di L'Aquila, su richiesta della Procura distrettuale antimafia, a carico di 6 persone, nonché l'e ...Bonus facciate, false certificazioni per ottenere crediti d'imposta: 83 indagati e sequestro di circa 16 milioni di euro ...