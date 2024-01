Nagy e Jureskin allo Spezia di D’Angelo Affari in prestito con diritto di riscatto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ultimi giorni di trattative caldissimi per il Pisa Sporting Club. A sbloccarsi per primo infatti è il mercato in uscita. Trattativa in dirittura d’arrivo per gli arrivi in liguria di Roko, ma soprattutto Adam. Entrambi partiranno incondi(si parla di cifre inferiori al milione di euro). L’idea per la cessione diera emersa a novembre, quando il giocatore dichiarò alla stampa: "non sono stato fortunato nel cambio di allenatore". Da quel momento per settimane si era ipotizzato che il calciatore sarebbe potuto andare proprio alla corte di Luca, prima che la società spegnesse le voci di mercato e Aquilani parlasse di "parole travisate" del centrocampista alla stampa ungherese, da parte della stampa italiana. Poi a ...