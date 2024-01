Nabila Ben Chahed | chi è la fidanzata di Pif

(Di martedì 30 gennaio 2024)Benè ladi Pierfrancesco Diliberto, più comunemente conosciuto come Pif, noto conduttore televisivo, autore televisivo, sceneggiatore, regista, attore e conduttore radiofonico.Ben Chaled, 26 anni, nata a Torino, ha origini mediorientali ma è ormai cittadina romana insieme al suo compagno Pif. La coppia ha fatto il suo debutto ufficiale nell’ottobre 2020 passeggiando mano nella mano alla Festa del Cinema di Roma, essendo fidanzati dal 2018. Hanno una figlia, Emilia. Il profilo social diinclude un link a Refugees Welcome Italia, un’organizzazione no-profit che incoraggia i cittadini a sostenere l’integrazione sociale di rifugiati, rifugiate e minori non accompagnati arrivati in Italia. Lei è al suo fianco dal 2018, ma è lontana dal mondo dello ...

The two main market intelligence companies both report that for the first time ever, Apple beat Samsung in global ...