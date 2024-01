MX30 eletta miglior ibrida dell' anno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 gennaio 2024) La Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV è stataplug-inalle premiazioni 2024a rivista inglese “What Car?”. Dopo essersi affiancata lo scorso autunno alla Mazda MX-30 100% elettrica, l'esclusiva Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EVplug-in di serie è ora disponibile nelle concessionarie italiane. La Mazda MX-30 R-EV è l'plug-in che offre nuovi modi di utilizzare un'auto come vettura elettrica, dispone di una batteria da 17,8 kWh e un'autonomia in solo elettrico fino a 85 km (fino a 110 km nel ciclo urbano); mentre, per consentire viaggi più lunghi senza problemi di autonomia o di ricarica, ricorre all'esclusiva tecnologia del motore rotativo Mazda, con il nuovo motore a benzina a rotore singolo da 830 cc in qualità di generatore di energia. ...