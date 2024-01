Mutuo tasso fisso 2024 | di quanto possono scendere? Le stime aggiornamento 30 GENNAIO

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ultime notizie: primi incoraggianti segnali di assestamento.: primi segnali incoraggianti sul fronte dei piani di ammortamento (anche se al momento sono visibili solo a chi ne accende uno nuovo). In pratica, i prezzi cominciano adopo anni di continui aumenti: incrementi che, soprattutto nel caso dei piani di ammortamento avariabile, hanno reso l’indebitamento “insostenibile” per le tasche di moltissimi risparmiatori. Una panoramica sulleper il prosieguo dell’anno.: primi segnali positivi...

A dicembre c’è stata già una prima, leggera, discesa delle rate. E le previsioni per il 2024 e 2025 sono favorevoli ...Le persone che avevano contratti di mutuo, finanziamento o leasing indicizzati al tasso Euribor, stipulati o in corso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, potrebbero teoricamente ottenere un ...Tassi mutui in discesa. L’ABI fa sapere che, a dicembre 2023, i tassi sulle nuove operazioni sono scesi al 4,42% dal 4,50% del mese precedente. In attesa dei tagli della BCE, acquistare casa sta ...