Musk | primo impianto di chip su un uomo

Dopo aver annunciato - e rimandato - l'arrivo del futuristico pickup elettrico per anni , il Ceo di Tesla ha consegna to personalmente i primi ... (repubblica)

Il primo impianto di Neuralink in un essere umano è stato effettuato domenica e il paziente si sta «riprendendo bene. I risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento dei ...L' azienda mesi fa ha annunciato che avrebbe iniziato a reclutare volontari per una sperimentazione clinica per testare il suo dispositivo ...Neuralink ha impiantato per la prima volta il suo dispositivo BCI nella testa di un essere umano. Secondo Elon Musk, il paziente si sta riprendendo bene e c'è un un promettente rilevamento dei picchi ...