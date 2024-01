Musk Neuralink | installato il primo chip su essere umano | È un sistema che aiuterà persone paralizzate o malate neurologicamente

(Di martedì 30 gennaio 2024) Elonha reso noto che la sua startuphail suoimpianto cerebrale in un, con risultati iniziali "promettenti".progetta dispositivi connessi da impiantare nel cervello per comunicare con i computer direttamente attraverso il pensiero. Il

Nelle scorse ore Elon Musk, proprietario dell'azienda, ha annunciato il successo della prima operazione: «Il paziente si sta riprendendo bene» – Video del 2021 avevano mostrato risultati promettenti. NEW YORK Il primo impianto di un chip della Neuralink in un essere umano è stato effettuato domenica e il paziente si sta «riprendendo bene. I risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento.