Musicista ucciso a Napoli | indagato arrestato in Spagna

In manette in Spagna uno dei maggiorenni che sarebbe stato con il 17enne che ha ucciso Giovanbattista Cutolo lo scorso 31 agosto ...Scattano le manette per Anthony Mucci, uno dei maggiorenni indagati per l'omicidio di Giovanbattista Cutolo. Il musicista fu ucciso la sera del 31 agosto al culmine di una lite scoppiata per uno ...NAPOLI – E’ stato arrestato perchè coinvolto in un’inchiesta dell’autorità giudiziaria spagnola Anthony Mucci, indagato a piede libero a Napoli per l’omicidio di Giovanbattista Cutolo, il musicista uc ...