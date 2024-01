Mousse di cioccolato 2 ingredienti | niente zucchero | farina | uova | burro | latte | addensanti!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ladicon 2 soliè una variante altrettanto golosa rispetto alla ricetta classica, ma molto più veloce da realizzare. Facilissimo, a prova di inesperte, questo dessert da fine pasto (o da merenda), non contiene, delleneppure l’ombra., addensanti non sono previsti nell’elenco. Allora come è possibile? Vi chiederete? Credo sia una questione di chimica, un’alleanza tra molecole affini ci garantisce una resa soffice e compatta, ariosa e corposa al contempo, utilizzando solofondente e spremuta d’arancia! Geniale, vero?! Con questo dolce potremo soddisfare proprio tutti, senza alcuna esclusione: celiaci, intolleranti al lattosio, vegani, ...