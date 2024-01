MotoGP | Pedro Acosta | “Non posso parlare di obiettivi o risultati”

(Di martedì 30 gennaio 2024) La sosta invernale piano piano volge verso il termine, ma tutti i team come di consueto stanno presentando i nuovi modelli di moto su cui i propri tesserati correranno nella prossima stagione. Così ieri è stato il turno anche della Gas Gas e il nuovo protagonistaha poi parlato ai microfoni dei media presenti per l’evento. Sono state rese note così le sue prime sensazioni dopo i test effettuati a Valencia lo scorso novembre e poi anche le prospettive riguardo a ciò che si aspetta da questa stagione.: “Nondi, non sarebbe realistico” Crediti foto: Pagina facebook del pilotaQueste dunque alcune delle parole del pilota riprese da Motorsport: “Alla fine mi sono concentrato sul ...

