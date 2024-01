Mostro di Firenze | persi reperti importantissimi della coppia francese Cosa potevano rivelare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 gennaio 2024) Altra beffa per i familiari di Nadine Mauriot e dal compagno Jean Michel Kraveishvili, ultime vittime deluccise a Scopeti nel settembre 1985. Questa mattina, per la prima volta davanti agli avvocati dei familiari delle vittime (che da tempo chiedono la restituzione degli oggetti sequestrati all'epoca), sono stati aperti due scatoloni sigillati che erano stati trasmessi nel 2015 dai carabinieri all'ufficio corpi di reato. Scatoloni contenenti proprio il materiale rinvenuto nella piazzola di Scopeti; all'interno sono stati trovati però solo alcuni indumenti, e non la macchina fotografica e le foto scattate da Nadine nei giorni precedenti l'omicidio, su cui l'avvocato Vieri Adriani – che aveva presentato istanza per la restituzione per conto dei parenti di Nadine e Jean Michel – contava nella speranza di ricavare elementi utili alle indagini.