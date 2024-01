Mostro di Firenze | il mistero delle foto scomparse

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 – Fallita la caccia alleultime vittime deldi: nei plichi aperti stamani dalla corte d'assise, c'erano soltanto dei vestiti, appartenuti probabilmente a Nadine Mauriot, uccisa con il fidanzato Jean Michel Kraveichvili, a Scopeti nel settembre del 1985. Delusione nei legali dei familiari che avevano chiesto la ricerca di questi reperti, nell'ottica di restituire ai parenti un ricordo affettivo. Ma anche con la speranza di poter aggiungere elementi nuovi in ordine alle indagini sugli otto duplici omicidi avvenuti nelle campagne intorno atra il 1968 e il 1985. "Ma andremo avanti", assicurano gli avvocati Vieri Adriani e Gaetano Pacchi. In un'altrascatole aperte c'era invece la copertura interna della ...

Il film Il mostro di Firenze in streaming legale completo è disponibile in italiano su Prime Video. Per ogni piattaforma streaming scopri se puoi ... (cinemaserietv)

"Farwest", la trasmissione di Salvo Sottile in onda questa sera, dedica ampio spazio ai delitti avvenuti tra il 1968 e il 1985 in Toscana (247.libero)

