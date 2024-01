Mostre nelle Marche 2024 | gli eventi da non perdere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ancona, 30 gennaio– Una regione al plurale non poteva che essere variegata anched’arte che animeranno i primi sei mesi del. Da Urbino a Ascoli Piceno sono tante le esposizioni aperte o che apriranno tra non molte settimane, e si va dai maestri del passato all’arte contemporanea, dalla performance alla fotografia. Insomma, tutti i palati saranno accontentati. Pesaro e Urbino A Gradara fino al 18 febbraio il museo Rubini Vesin espone oltre centocinquanta dipinti di Anselmo Bucci, uno dei maggiori esponenti del figurativo del Novecento, in ‘Bucci. Dallea Parigi’. A Urbino è in corso a Palazzo Ducale ‘L’altra collezione’, che fino al 5 maggio porta fuori dai depositi della galleria decine di opere, dal Quattrocento al Novecento, precluse al pubblico da decenni, ma spesso ...