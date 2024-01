Moschino nomina Adrian Appiolaza come nuovo Direttore Creativo dopo la morte di Davide Renne | ecco chi è

(Di martedì 30 gennaio 2024)sceglie. Lo stilista argentino, classe 1972 succede a, scomparso prematuramente l’11 novembre del 2023 a pochi giorni dalladel marchio italiano., brand storico di proprietà del gruppo Aeffe che ha recentemente dichiarato un fatturato complessivo di 319 milioni di euro, finalmente ha scelto il suo, nato a Buenos Aires in Argentina, ha cinquantuno anni e si è trasferito da Parigi a Milano per intraprendere questo...

Il mondo della moda è in lutto per la tragica scomparsa di Davide Renne , il nuovo direttore creativo di Moschino . Il designer è Morto a 46 anni dopo ... (ilfattoquotidiano)

Moschino ha annunciato la nomina di Adrian Appiolaza come direttore creativo. Il designer argentino supervisionerà le collezioni donna, uomo e accessori dello storico marchio fondato da Franco ...Un passato da Loewe al fianco di Jonathan Anderson e ancora prima, da Chloé, la sua prima collezione sfilerà il prossimo 22 febbraio ...Moschino ha annunciato la nomina di Adrian Appiolaza come nuovo Direttore Creativo. Una decade come Women’s Ready-to-Wear Design Director da Loewe al fianco di J.W. Anderson, e ancora prima, nello ste ...