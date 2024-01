Moschino | Adrian Appiolaza è il nuovo direttore creativo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Milano, 30 gennaio 2024 – “Ringrazio Massimo Ferretti per avermi dato l’opportunità di mettermi alla prova con questa sfida, e di voler condividere con me questa nuova tappa nel percorso della Maison. Il mio compito sarà riaprire quella finestra sul mondo che Francoha spalancato per tutti noi: e non potrebbe esserci onore più grande”. Queste le prime parole e le prime emozioni rivelate al mondo della moda da, nominatodi, il brand di proprietà della Aeffe di Cattolica di proprietà di Massimo e Alberta Ferretti. Una decisione attesa questa delstilista dopo la scomparsa improvvisa di Davide Renne che ha lasciato tutto il mondo del fashion nello sgomento: solo un mese, da ottobre a novembre 2023, Davide ha ...