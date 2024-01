Mosca | Usa evitino rappresaglie su Iran

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 30 gennaio 2024) 11.35 Il Cremlino ha invitato gli Usa ad astenersi dacontro l'o interessiiani in Medio Oriente, dopo il bombardamento di droni su una base Usa in Giordania che ha causato la morte di 3 soldati e il ferimento di altri 34. "Non accogliamo con favore alcuna azione che porti alla destabilizzazione della situazione nella regione e all' escalation della tensione, soprattutto sullo sfondo del potenziale conflitto già eccessivo nella regione", ha detto il portavoce Peskov.