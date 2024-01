‘Morelli’ spenge il motore La rivendita di autoricambi si prepara alla chiusura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un’attiviità che chiude dopo 46 anni. L’ennesima. La storicadi autoaccessori ‘Morelli Giorgio’ abbasserà per l’ultima volta le serrande il 29 febbraio. Si spegne così un’altra luce cittadina, quella accesa il 27 settembre 1978 da Giorgio Morelli nel primo fondo al 369/b sul viale XX Settembre a Marina di Carrara. L’uomo ha portato avanti la sua attività fino a febbraio del 2023 quando gli è stato diagnosticato un cancro ai polmoni "per colpa dell’amianto che ha respirato dagli anni ’60 fino a metà del ’75 quando lavorava all’azienda Montefibre di Ivrea", racconta il figlio Marco Morelli. E’ stato lui a prendere in mano le redini dell’attività, ma di portarla avanti non se la sente più. "Perché ho un posto fisso a Nausicaa con tredicesima e quattordicesima" spiega. La storica attività del padre ha provato a cederla prima di ricorrere ...